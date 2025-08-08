2 órája
Nem találják a 15 éves kecskeméti fiút, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Nyoma veszett egy kecskeméti tinédzsernek. Mutatjuk a rendőrség körözési információit, illetve, hogy hogyan segíthet az eltűnt fiú megtalálásában.
A rendőrség eltűnés miatt keresi a 15 éves Pusztai Brendon Attilát, aki 2009. május 27-én született Kecskeméten. A fiú 2025. augusztus 7-én eltűnt és azóta nem adott életjelet magáról.
Körözési információk
- Név: Pusztai Brendon Attila
- Születési hely és idő: Kecskemét, 2009. május 27.
- Állampolgárság: magyar
- A fiú körözését a Bajai Rendőrkapitányság rendelte el.
Ha bármit tud az eltűnt fiúról, haladéktalanul jelezze!
A Bajai Rendőrkapitányság elérhetősége:
- Cím: 6500 Baja, Köztársaság tér 3.
- Telefon: +36 (79) 540-100
Bármilyen információ – legyen az látszólag jelentéktelen – segíthet abban, hogy a fiú épségben hazakerüljön.
Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség – segítsen Ön is hazatalálni!
Az utóbbi időben egyre több eltűnéses ügy került nyilvánosságra, különösen a nyári hónapokban. A rendőrség minden ilyen esetet kiemelten kezel. Amennyiben látni vélte a képen szereplő fiút, vagy tudja, hol lehet, azonnal értesítse a hatóságokat!
Pár nap múlva megkezdődik a 2025-ös szüret, így alakul idén a szőlő felvásárlási ára – galériával
Meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, gyászba borult a színházi világ