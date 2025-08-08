augusztus 8., péntek

Nyoma veszett

2 órája

Nem találják a 15 éves kecskeméti fiút, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Nyoma veszett egy kecskeméti tinédzsernek. Mutatjuk a rendőrség körözési információit, illetve, hogy hogyan segíthet az eltűnt fiú megtalálásában.

Kovács Alexandra

A rendőrség eltűnés miatt keresi a 15 éves Pusztai Brendon Attilát, aki 2009. május 27-én született Kecskeméten. A fiú 2025. augusztus 7-én eltűnt és azóta nem adott életjelet magáról.

eltűnt fiút köröz a rendőrség
Az eltűnt fiú, Pusztai Brendon Attila
Forrás: police.hu

Körözési információk

  • Név: Pusztai Brendon Attila
  • Születési hely és idő: Kecskemét, 2009. május 27.
  • Állampolgárság: magyar
  • A fiú körözését a Bajai Rendőrkapitányság rendelte el.

Ha bármit tud az eltűnt fiúról, haladéktalanul jelezze!

A Bajai Rendőrkapitányság elérhetősége:

  • Cím: 6500 Baja, Köztársaság tér 3.
  • Telefon: +36 (79) 540-100

Bármilyen információ – legyen az látszólag jelentéktelen – segíthet abban, hogy a fiú épségben hazakerüljön.

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség – segítsen Ön is hazatalálni!

Az utóbbi időben egyre több eltűnéses ügy került nyilvánosságra, különösen a nyári hónapokban. A rendőrség minden ilyen esetet kiemelten kezel. Amennyiben látni vélte a képen szereplő fiút, vagy tudja, hol lehet, azonnal értesítse a hatóságokat!

 

 

