augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresés

50 perce

Ez egyszerűen felfoghatatlan: eltűnt egy kéthetes csecsemő

Címkék#rendőrség#csecsemő#kisfiú#eltűnt#keresés

Erre nincsenek szavak. Eltűnt csecsemőt keres a rendőrség.

Maksa Balázs

Megdöbbentő esetről számolt be a teol.hu: eltűnt egy mindössze két hetes kisfiú Nagydorogon. A police.hu körözési listáján szereplő adatok szerint az eltűnt csecsemő, Baráth Zalán Attila 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon, és augusztus 20-án tűnt el a Tolna vármegyei településről.

eltűnt csecsemőt keres a rendőrség
Eltűnt csecsemőt keres a hatóság
Fotó: police.hu / illusztráció

A teol.hu értesülései szerint a körözést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság kiemelten kéri a lakosság segítségét, hiszen egy újszülött életéről és biztonságáról van szó.

Aki bármit tud az eltűnt csecsemőről, hívja a rendőrséget!

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kisfiú tartózkodási helyéről, hogy hívják a Paksi Rendőrkapitányságot a 36-75/510-640-es telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.

A teol.hu kiemeli: a rendőrség mindent megtesz az ügy mielőbbi megoldása érdekében, ugyanakkor az állampolgárok együttműködése kulcsfontosságú lehet a kisbaba mielőbbi előkerülésében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu