Ez egyszerűen felfoghatatlan: eltűnt egy kéthetes csecsemő

Megdöbbentő esetről számolt be a teol.hu: eltűnt egy mindössze két hetes kisfiú Nagydorogon. A police.hu körözési listáján szereplő adatok szerint az eltűnt csecsemő, Baráth Zalán Attila 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon, és augusztus 20-án tűnt el a Tolna vármegyei településről.

Eltűnt csecsemőt keres a hatóság

Fotó: police.hu / illusztráció

A teol.hu értesülései szerint a körözést a Paksi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóság kiemelten kéri a lakosság segítségét, hiszen egy újszülött életéről és biztonságáról van szó.

Aki bármit tud az eltűnt csecsemőről, hívja a rendőrséget!

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a kisfiú tartózkodási helyéről, hogy hívják a Paksi Rendőrkapitányságot a 36-75/510-640-es telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.

A teol.hu kiemeli: a rendőrség mindent megtesz az ügy mielőbbi megoldása érdekében, ugyanakkor az állampolgárok együttműködése kulcsfontosságú lehet a kisbaba mielőbbi előkerülésében.