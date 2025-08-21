Nyitva hagyott autó csábította el a 18 éves tolvajt, elvitte egy körre

Egy kunszentmiklósi férfi július 5-én a strand parkolójában felejtette lezáratlan autóját, benne a kulccsal. Amíg a büfében tartózkodott, fia rémülten szólt neki: „Apa, lopják a kocsit!” Az ellopott autót azonnal keresni kezdték.

A fotón az ellopott autó látható

Forrás: police.hu

Itt találták meg az ellopott autót

A férfi egy ismerősével megpróbálta követni az ellopott autót, de végül elveszítették szem elől. Azonnal értesítették a kunszentmiklósi rendőröket, akik hamarosan meg is találták a járművet: egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.

A nyomozás során kiderült, hogy egy 18 éves helyi fiatal vitte el az autót. Másnap a rendőrök kihallgatták jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte: azért ült be és hajtott el, mert nyitva volt a kocsi, benne a kulccsal, és „csábítónak tűnt”, úgy gondolta, tesz vele egy kört.

A rendőrök lefoglalták a jármű kulcsát, majd visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozás lezárult, az ügy bíróság elé kerül – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.