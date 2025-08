Ismét egyre több autóroncs éktelenkedik Bács-Kiskun útjain – galériával, videóval

Mit tehetünk, ha elhagyott autót látunk?

Ezért fontos, ha egy út szélén elhagyott, sérült vagy lopottnak tűnő autót látunk, érdemes bejelentést tenni a területileg illetékes önkormányzatnál.

Jelentse be az autót a helyi önkormányzatnál. A bejelentésben fontos megadni az autó pontos helyét, rendszámát (ha van), típusát és a jármű állapotát. Ha a jármű frissen sérült, feltételezhető, hogy baleset történt, ilyenkor érdemes a rendőrséget hívni a 112-es segélyhívó számon. Ha az autó az úttesten, vagy annak közelében van, és balesetveszélyt okoz, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata is segíthet. Az elhagyott autók elszállítása és tárolása időbe telhet. A jogszabályi eljárás megköveteli a tulajdonos felkutatását és értesítését, így a bejelentést követően hetek, vagy akár hónapok is eltelhetnek, mire az autót elszállítják.

A fenti esetekkel kapcsolatban hírportálunk jelzi a problémát az illetékes önkormányzatoknál, ha még nem tudnának róla.