1 órája
Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta
Egy fiatalt keresnek a hatóságok Magyarországon. A bíróság rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, a lakosság segítségét is várja a rendőrség.
A rendőrség országos körözést adott ki Pádár Márk ellen. A 2006. december 10-én Győrben született, magyar állampolgárságú fiatal ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, amelyet rablás bűncselekmény miatt rendeltek el augusztus 28-án.
Bírósági elfogatóparancs alapján, Sopronban folyik az eljárás
A körözési eljárást a Soproni Rendőrkapitányság folytatja le. A hivatalos nyilvántartásban a fiatal férfit rablás miatt keresik, a bírósági elfogatóparancs alapján.
A lakosság segítségét kérik
A hatóságok az ilyen esetekben gyakran a lakosság segítségére is számítanak, hiszen a körözött személy hollétének beazonosítása sokszor nyilvános bejelentések révén történik meg. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Pádár Márk tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze:
Soproni Rendőrkapitányság
- Cím: 9400 Sopron, Flandorffer Ignác utca 2.
- Tel.: +36 (99) 311-234
55 év után újra együtt a bácsalmási öregdiákok – megható találkozó az iskola falai között-képekkel
Megjelent egy fekete szörnyeteg a kecskeméti utcákon, keveseknek adatik meg, hogy testközelből láthassák – videó