Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta

A rendőrség országos körözést adott ki Pádár Márk ellen. A 2006. december 10-én Győrben született, magyar állampolgárságú fiatal ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, amelyet rablás bűncselekmény miatt rendeltek el augusztus 28-án.

Elfogatóparancsot adtak ki Pádár Márk ellen

Forrás: police.hu

Bírósági elfogatóparancs alapján, Sopronban folyik az eljárás

A körözési eljárást a Soproni Rendőrkapitányság folytatja le. A hivatalos nyilvántartásban a fiatal férfit rablás miatt keresik, a bírósági elfogatóparancs alapján.

A lakosság segítségét kérik

A hatóságok az ilyen esetekben gyakran a lakosság segítségére is számítanak, hiszen a körözött személy hollétének beazonosítása sokszor nyilvános bejelentések révén történik meg. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Pádár Márk tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze:

Soproni Rendőrkapitányság