Körözés

3 órája

Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta

Címkék#elfogatóparancs#körözés#rendőrség

Egy fiatalt keresnek a hatóságok Magyarországon. A bíróság rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, a lakosság segítségét is várja a rendőrség.

Baon.hu

A rendőrség országos körözést adott ki Pádár Márk ellen. A 2006. december 10-én Győrben született, magyar állampolgárságú fiatal ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, amelyet rablás bűncselekmény miatt rendeltek el augusztus 28-án.

Elfogatóparancs mellett döntött a bíróság a győri fiatal ellen
Elfogatóparancsot adtak ki Pádár Márk ellen
Forrás: police.hu

Bírósági elfogatóparancs alapján, Sopronban folyik az eljárás

A körözési eljárást a Soproni Rendőrkapitányság folytatja le. A hivatalos nyilvántartásban a fiatal férfit rablás miatt keresik, a bírósági elfogatóparancs alapján.

A lakosság segítségét kérik

A hatóságok az ilyen esetekben gyakran a lakosság segítségére is számítanak, hiszen a körözött személy hollétének beazonosítása sokszor nyilvános bejelentések révén történik meg. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Pádár Márk tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze: 

Soproni Rendőrkapitányság

  • Cím: 9400 Sopron, Flandorffer Ignác utca 2.
  • Tel.: +36 (99) 311-234

 

 

