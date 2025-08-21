Védőfelszerelés nélkül hatolt be egy lángoló parasztházba, állami elismerést kapott a hős tűzoltó – fotók

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter „Bátorságért Érdemjelet” adományozott, valamint jutalomban részesítette Németh Józsefet, Akasztó község önkéntes tűzoltó egyesületének parancsnokát, aki védőfelszerelés nélkül hatolt be egy lángokban álló parasztházba, és az ott tartózkodó személyt az ablakon keresztül mentette ki – ezzel megmentve az életét – derül ki a Katasztrófavédelem közleményéből.

Az államalapítást ünnepelte a Belügyminisztérium és a főigazgatóság

Fotó: Tobak Ferenc RSOE

Mint írják, ugyanezzel a kitüntetéssel és jutalommal ismerte el a belügyminiszter Sóbujtó Antal, a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének hősies helytállását is.

Mint arról korábban beszámoltunk, szabadnapján, a Duna-völgyi főcsatornába hajtott, víz alá merült gépjárműből mentett ki két bent rekedt embert. Az autó ablakát betörve, a zavaros vízzel elárasztott jármű utasteréből előbb egy nőt, majd egy férfit hozott felszínre.

A katasztrófavédelem számos munkatársa vehetett át köztársasági elnöki, illetve belügyminiszteri elismerést a Belügyminisztériumban tartott ünnepségen

Fotó: Tobak Ferenc RSOE

Dr. Pintér Sándor tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Cseri Tamás Sándor tűzoltó törzszászlósnak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának. Szintén szabadnapján nyújtott segítséget, amikor szemtanúja volt annak, hogy egy külföldi rendszámú nyergesvontató letért az útról, és felborult. A tűzoltó azonnal hívta a 112-es segélyhívószámot, majd miután meggyőződött róla, hogy a sofőr ugyan nem sérült meg súlyosan, de önerőből nem tud kiszállni, az ablakon keresztül mentette ki őt a fülkéből, majd áramtalanította a járművet.

A katasztrófavédelem főigazgatója Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Bognár Zsolt tűzoltó őrmestert, a Kiskunmajsai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét.