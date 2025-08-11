augusztus 11., hétfő

Hajmeresztő

3 órája

Őrült rolleres sokkolta a sofőröket, 90-nel száguldott az autósok között

Címkék#rolleres#veszélyes mutatvány#elektromos roller

A közlekedési hatóságok rendszerint felhívják a figyelmet a szabályok betartására. Ez azonban biztosan nem hatotta meg azt az elektromos rollerest, aki az autósok között száguldozott.

Mócza Milán

Gyakran használt kifejezés a „nincs ki mind a négy kereke”, ami egy videó tanúsága szerint nem csupán átvitt értelemben valósult meg a 6-os úton, valamint Kakasd és Kecel között. Egy elektromos rolleres és egy motoros vezetett egészen döbbenetes módon. A történteket a bpiautosok.hu osztotta meg a szemtanúk beszámolója alapján.

Elektromos rolleres sokkolta az autósokat, hajmeresztő akció a 6-os úton,
Elektromos rolleres sokkolta az autósokat
Forrás: bpiautosok.hu

A autósnak köszönheti az életét

Egy Kakasdról Kecel irányába tartó sofőr az átlagnál jóval több motorossal találkozott – valószínűleg motoros felvonulásra tarthattak – ezért fokozott elővigyázatossággal vezetett. Ez volt az egyik motoros szerencséje, ugyanis Kalocsa előtt egy balos kanyarba a motoros áttért a szemközti sávba, az élete pedig csak az autós manőverén múlott. A sofőr, aki az esetről beszámolt, így nyilatkozott: „Szerencséje volt, hogy mögöttem nem érkezett másik autó. Azt biztosan telibe találta volna. Na ezért nem szeretjük a motorosokat autósként.”

Az elektromos rolleres hajmeresztő mutatványa

Bár nem Bács-Kiskun megyében, de egy ennél is veszélyesebb eset előzte meg az imént írtakat. Szintén hétfőn egy szokatlan közlekedőt figyelhettek meg, akik a 6-os úton jártak: egy rolleres 90 kilométer/órával haladt az autóúton. Ráadásul nem a szélén, még előzgetett is, ami majdnem a vesztét okozta egy mögötte érkező és még épphogy lefékezni tudó Audi formájában – derül ki a bpiautosok.hu cikkéből.

Bács-Kiskunban is történt már sokkoló rollerbaleset

Korábban írtunk róla, hogy Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott. 

 

