augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer-kereskedés

2 órája

Titkos drogközpontot működtettek a családi házban, lecsaptak rájuk a rendőrök

Címkék#vacsiközi#kábítószer#drog#rendőrség

Lebuktak a kecskeméti drogduó tagjai. A rendőrség már kétszer is rajtuk ütött, de augusztus 13-án véget ért a játék. A házkutatás során pszichoaktív szerek, pénz és kereskedelemhez használt eszközök kerültek elő.

Várkonyi Rozália

A rendőrség olyan információkat kapott, hogy Kecskemét Vacsiköz városrészében egy házban kábítószerrel kereskedhetnek. A nyomozás során a gyanúsítottakat két alkalommal is ellenőrizték.

Egy nő kezére bilincset tesznek a rendőrök
Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Június 18-án a Bethlen körúton állították meg őket, járművükben bruttó 10 gramm fehér, kristályos anyagot találtak. Majd pár nappal később, július 25-én a lakóhelyük előtt intézkedtek velük szemben, ekkor bruttó 7 gramm, a korábbihoz hasonló anyagot foglaltak le. A férfi valószínűsíthetően bódult állapotban, vezetői engedély nélkül vezetett, ezért őrizetbe vették – derül ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség bejegyzésből.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt anyagok új pszichoaktív szerek voltak.

Augusztus 13-án a rendőrök akciót hajtottak végre a vacsiközi házban, ahol elfogták a 32 éves férfit és 36 éves nőt. A házkutatás során további kábítószergyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le.

A párost kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

A házban tartózkodó további három személyt előállították, kihallgatásuk megtörtént.

Az elmúlt időszakban több kábítószer-kereskedőre is lecsaptak a rendőrök

Egy kiskunmajsai férfi otthonából tiltott szert árult. A nyomozók utánajártak a dolognak, és hamar beigazolódott a gyanú. Június 30-án igazoltattak egy embert, akinél kábítószergyanús anyagot találtak, állítása szerint ezt a dílertől vette. A rendőrök azonnal cselekedtek és otthonában kapták el a drogkereskedőt.

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy darab, alufóliába csomagolt, fehér színű, kábítószergyanús port, valamint egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfit ellenőriztek, akiknél szintén több tasak fehér port találtak. A vizsgálatok megállapították, hogy ezek új pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, a nyomok pedig két feltételezett terjesztőhöz vezettek. A nyomozás tovább folytatódott, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták a rendőrök és elfogták. Néhány nappal később, augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit.

Augusztus 9-én hajnalban Kecskeméten, a Zsinór utcában egy autót állítottak meg a rendőrök, amelyet egy 41 éves férfi vezetett, mellette egy 33 éves nő ült.  Mindkettőjüknél is többféle drogot is találtak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu