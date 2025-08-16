Titkos drogközpontot működtettek a családi házban, lecsaptak rájuk a rendőrök

A rendőrség olyan információkat kapott, hogy Kecskemét Vacsiköz városrészében egy házban kábítószerrel kereskedhetnek. A nyomozás során a gyanúsítottakat két alkalommal is ellenőrizték.

Újabb drogdílereket fogtak el a rendőrök

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Június 18-án a Bethlen körúton állították meg őket, járművükben bruttó 10 gramm fehér, kristályos anyagot találtak. Majd pár nappal később, július 25-én a lakóhelyük előtt intézkedtek velük szemben, ekkor bruttó 7 gramm, a korábbihoz hasonló anyagot foglaltak le. A férfi valószínűsíthetően bódult állapotban, vezetői engedély nélkül vezetett, ezért őrizetbe vették – derül ki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség bejegyzésből.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a lefoglalt anyagok új pszichoaktív szerek voltak.

Augusztus 13-án a rendőrök akciót hajtottak végre a vacsiközi házban, ahol elfogták a 32 éves férfit és 36 éves nőt. A házkutatás során további kábítószergyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le.

A párost kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

A házban tartózkodó további három személyt előállították, kihallgatásuk megtörtént.

Az elmúlt időszakban több kábítószer-kereskedőre is lecsaptak a rendőrök

Egy kiskunmajsai férfi otthonából tiltott szert árult. A nyomozók utánajártak a dolognak, és hamar beigazolódott a gyanú. Június 30-án igazoltattak egy embert, akinél kábítószergyanús anyagot találtak, állítása szerint ezt a dílertől vette. A rendőrök azonnal cselekedtek és otthonában kapták el a drogkereskedőt.

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy darab, alufóliába csomagolt, fehér színű, kábítószergyanús port, valamint egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfit ellenőriztek, akiknél szintén több tasak fehér port találtak. A vizsgálatok megállapították, hogy ezek új pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, a nyomok pedig két feltételezett terjesztőhöz vezettek. A nyomozás tovább folytatódott, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták a rendőrök és elfogták. Néhány nappal később, augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit.