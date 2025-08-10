augusztus 10., vasárnap

Bűnügy

2 órája

Drogterjesztő hálózat tagjaira csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán

Új pszichoaktív anyaggal kereskedő hálózatra csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán és környékén. Három férfit vettek őrizetbe.

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy darab, alufóliába csomagolt, fehér színű, kábítószergyanús port, valamint egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfit ellenőriztek, akiknél szintén több tasak fehér port találtak. A vizsgálatok megállapították, hogy ezek új pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, a nyomok pedig két feltételezett terjesztőhöz vezettek.

dílereket fogtak Kiskunfélegyházán, pszichoaktív anyagot árultak,
Dílerekre csaptak le a rendőrök
Fotó: police.hu

A nyomozás tovább folytatódott, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták a rendőrök. Nadrágjában öt alufóliába csomagolt anyagot találtak, amelyek összesen bruttó 13,6 gramm fehér port és bruttó 12,1 gramm zöld növényi törmeléket tartalmaztak. A nyomozók ezután eljutottak egy harmadik dílerhez is.

A kiskunfélegyházi nyomozók a Bács-Kiskun és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Osztály munkatársaival augusztus 5-én hajnalban elfogtak egy 31, egy 32 és egy 44 éves férfit.

Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Az akció során pénzt, mobiltelefonokat és a kábítószer értékesítéséhez használt eszközöket is lefoglaltak.

Az adatok szerint a három férfi hónapok óta értékesített kristályt a településen – írja a police.hu.

 

