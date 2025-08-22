augusztus 22., péntek

Kiderült, kit gyanúsítanak a kéthetes csecsemő meggyilkolásával

Címkék#nyomozás#Nagydorog#csecsemő#gyilkosság

Megrázó részleteket közölt a rendőrség a Nagydorogon eltűntként keresett, majd holtan talált csecsemő ügyében.

Baon.hu

Péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott a rendőrség, melyen új részletek derülnek ki a nagydorogi csecsemőgyilkossággal kapcsolatban.

Sajtótájékoztatót tart a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosság nyomozásáról
Forrás: Teol.hu

Mint arról beszámoltunk, szerdán a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást.

A Teol.hu helyszíni riportjából kiderült, a kisfiú édesapja és nagymamája egybehangzóan állítják: az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Szerintük a tragédiához a nő korábbi párjának lehet köze. A Teol.hu információi szerint a kisfiú édesanyja az eset óta pszichiátriai kezelés alatt áll.

Az egész országot lesújtó ügyben a rendőrség pénteken délelőtt tartott sajtótájékoztatót, melyen kiderültek a megrázó bűntény részletei. A rendőrség azt is közölte, kit gyanúsítanak a csecsemő megölésével. A részletekről a Teol.hu számolt be, tudósításukat itt olvashatják.

 

 

