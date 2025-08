Családi balhé a Kossuth utcán: repült a tévé, záporoztak a ruhák az erkélyről – videóval

Egy lapostévé repült a kiskunhalasi éjszakában hétfőn, a Kossuth utcán, miután egy feldúlt nő dührohamot kapott és tombolni kezdett a lakásában. A jelenet sokkolta a járókelőket: a családi balhé során a társasház első emeletéről egy kisebb háztartás landolt a járdán – ruhák, cipők, poharak és egyéb használati tárgyak is repkedtek.

Családi balhé Kiskunhalason: egy dühös nő tévét és ruhákat is kidobált az erkélyről

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Családi balhé, repkedő tévével

Olvasóink elmondása szerint a nő az erkélyen keresztül szórta ki a holmikat, miközben hangosan kiabált. Az utcán pillanatok alatt csődület alakult ki, a megrökönyödött járókelők döbbenten figyelték, ahogy a háztartási eszközök záporoznak az égből.

Az akció leglátványosabb pillanata kétségtelenül az volt, amikor a lapos tévé hatalmas csattanással ért földet a járdán.

Nem sokkal később több rendőrautó is megérkezett a helyszínre. Az egyenruhások felmentek az érintett lakásba, majd kisvártatva egy fiatal nővel jelentek meg az utcán, akit arra kértek, hogy szedje össze az általa szétszórt tárgyakat. A helyszínre végül seprű és lapát is került, ezeket a bámészkodók közül hozta valaki, és többen segítettek is feltakarítani az üvegszilánkokat.

A rendőrség is megszólalt

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletére küldött megkeresésünkre válaszolva a rendőrség közölte, hogy 2025. augusztus 4-én a kiskunhalasi járőrök valóban intézkedtek egy bejelentés alapján a Kossuth utcán.

„A helyszínen azonban azt állapították meg, hogy közvádra üldözendő bűncselekmény nem valósult meg” – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: magánindítvány esetén lehetséges a további eljárás. Úgy tudjuk, egyelőre senki sem tett feljelentés az ügyben.

Szerencsére az incidens idején senki nem tartózkodott az erkély alatt, így személyi sérülés nem történt. Az okokról egyelőre csak találgatni lehet, de úgy tudni, családi veszekedés előzte meg a jelenetet.