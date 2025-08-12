32 perce
Az ördög a részletekben rejlik, ez az apróság buktatta le a betörőt
Hajnalban törték fel egy lakiteleki pizzéria ajtaját, a betörő gondosan álcázta magát. Egy apró részlet azonban gyorsan lebuktatta a férfit.
Lakiteleken egy pizzériába törtek be augusztus 10-én hajnalban. A tolvaj az étterem egyik ajtajának üvegét törte be, majd a pénzkazettával távozott, amelyben több mint egymillió forint volt.
A biztonsági kamerák rögzítették az eseményt, a tolvaj baseballsapkát, kapucnit és kesztyűt viselt, alakját pedig egy overall takarta. A ruhájával azonban hibázott, az overall alól kivillant a pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.
A korábbi felvételek buktatták le a betörőt
A nyomozók korábbi felvételeket is visszanéztek, és kiderült, hogy a betörést megelőzően egy férfi járt már a pizzériában ugyanabban a pólóban. A rendőrök így hamar azonosították a gyanúsítottat, egy 34 éves helyi férfit, akit még aznap kihallgattak.
A férfi tagadta a bűncselekményt, ám a házkutatás során megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket a rendőrök lefoglaltak – írja a police.hu.
