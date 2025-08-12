augusztus 12., kedd

Bűnügy

32 perce

Az ördög a részletekben rejlik, ez az apróság buktatta le a betörőt

Hajnalban törték fel egy lakiteleki pizzéria ajtaját, a betörő gondosan álcázta magát. Egy apró részlet azonban gyorsan lebuktatta a férfit.

Baon.hu

Lakiteleken egy pizzériába törtek be augusztus 10-én hajnalban. A tolvaj az étterem egyik ajtajának üvegét törte be, majd a pénzkazettával távozott, amelyben több mint egymillió forint volt.

pizzériába tört be, elfogták a lakiteleki férfit,
Pizzériába tört be a lakiteleki férfi
Forrás: police.hu

A biztonsági kamerák rögzítették az eseményt, a tolvaj baseballsapkát, kapucnit és kesztyűt viselt, alakját pedig egy overall takarta. A ruhájával azonban hibázott, az overall alól kivillant a pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.

A korábbi felvételek buktatták le a betörőt

A nyomozók korábbi felvételeket is visszanéztek, és kiderült, hogy a betörést megelőzően egy férfi járt már a pizzériában ugyanabban a pólóban. A rendőrök így hamar azonosították a gyanúsítottat, egy 34 éves helyi férfit, akit még aznap kihallgattak.

A férfi tagadta a bűncselekményt, ám a házkutatás során megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket a rendőrök lefoglaltak – írja a police.hu.

 

