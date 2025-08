„Égve volt a villany, mégis megpróbáltak bejönni” – besurranó tolvajok tartják rettegésben a város lakóit

Lakossági jelzések szerint újra besurranó tolvajok járják Kecskemétet. Több városrészből is érkeztek aggasztó észlelések: a tolvajok lépcsőházakba hatolnak be, gyakran nyitott ajtókon keresztül. A Széchenyivárosban eközben kukatárolókat rongálnak meg sorozatosan – hívta fel rá a figyelmet egy olvasónk.

Besurranó tolvajok miatt félnek a kecskemétiek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

„Égő villany mellett is bejöttek” – valós kecskeméti beszámolók

Egy helyi Facebook-csoportban több kecskeméti lakos is arról számolt be, hogy ismeretlenek próbáltak bejutni lakásokba, vagy már sikerrel be is surrantak:

„Körülbelül 1 hete, este 8 után ugyanez történt nálam is, pedig láthatóan otthon voltam, mert égett a villany.”

„Széchenyivárosban is erről hallottam.”

„Belvárosban is történt ilyen!”

„Nem kell csodálkozni – a lépcsőházak ajtaja reggel több háznál is nyitva van, kitárva, így biztosítva a szabad bejutást, utána meg lehet csujjogni, hogy besurranó tolvaj.”

A hozzászólások alapján több városrészt is érint a probléma: Széchenyiváros, belváros, és a panelövezetekben élők különösen veszélyeztetettek lehetnek. A legtöbb esetben a lépcsőházak nyitva hagyott ajtóin át próbálnak bejutni a tolvajok.

Kukatárolók sincsenek biztonságban Széchenyivárosban

Egy másik, szintén lakossági jelzés szerint a zárt kukatárolók rendszeres célpontjai rongálóknak:

„Széchenyivárosban egymás után már 4-5 alkalommal feltörték ugyanazokat a kukatárolókat.”

A rongálások nemcsak anyagi kárt okoznak a lakóközösségeknek, hanem fokozzák a bizonytalanságérzetet is, különösen az esti, éjszakai órákban.

Mit tehetnek a lakók a besurranó tolvajok és rongálások ellen?

A rendőrség korábban többször is figyelmeztette a lakosságot a besurranásos lopások veszélyeire. A következő óvintézkedések segíthetnek megelőzni a bajt:

Mindig tartsuk zárva a lépcsőházak bejárati ajtaját – különösen este és éjszaka.

– különösen este és éjszaka. Ha valaki ismeretlenül mozog a lépcsőházban vagy körülötte , érdemes rákérdezni, kit keres.

, érdemes rákérdezni, kit keres. A lakásajtót minden esetben zárjuk kulcsra , akkor is, ha otthon tartózkodunk.

, akkor is, ha otthon tartózkodunk. Ha valaki rongálást vagy gyanús mozgást tapasztal, azonnal jelezze a rendőrség felé a 112-es segélyhívón.

A közösségi összefogás ereje

A kecskeméti Facebook-csoportokban megosztott figyelmeztetések azt mutatják: a lakók odafigyelnek egymásra, és megosztják a gyanús eseteket. Ez segíthet abban, hogy az érintett területeken élők fokozottan vigyázzanak értékeikre, és hamarabb észleljék az ismétlődő bűncselekményeket.