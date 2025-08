Ajtókat feszegettek, udvarokba másztak be, egyikük futva menekült a rendőrök elől

Egy helyi Facebook-csoportban több kecskeméti lakos is arról számolt be, hogy ismeretlenek próbáltak bejutni lakásokba, akár úgy is, hogy otthon tartózkodtak a lakók. Két besurranó tolvaj elfogott a hatóság – adta hírül a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

Besurranó tolvajok próbálkoznak Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az egyik besurranó tolvaj megpróbált elmenekülni

Mint Facebook-oldalukon írják, a a Vacsiközből és a Széchenyivárosból érkeztek lakossági bejelentések az elmúlt napokban. Egy ismeretlen a kertes házak udvarára mászott be, illetve társasházak ajtajait próbálta kinyitni.

Az egyik eset során a nyomozók egy biztonsági kamera felvételei alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit szombaton a Vacsiköz egyik utcájában találtak meg. A férfi a rendőrök láttán menekülni próbált, azonban nem jutott messzire: a rendőrök utolérték és elfogták. A gyanúsítottat őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy a férfi hány ingatlanba próbált bejutni, illetve járt-e sikerrel valamelyik esetben.

Eközben hasonló bejelentések érkeztek a Méntelek és a Hollandfalu városrészekből is. Itt egy kecskeméti nőt gyanúsítanak az elkövetéssel, akit szintén a hétvégén sikerült elfogni. A nőt őrizetbe vették, és nála is kezdeményezték a letartóztatást. A rendőrség közleménye szerint az ő „portfólióját” – azaz feltételezett korábbi cselekményeit – is alaposan átvizsgálják.