A dühös édesapát nem hatotta meg a bocsánatkérés, baseballütővel esett neki a férfinek

A büntetett előéletű helyi férfi 2024. szeptember 21-én, délután egy kecskeméti utcában haladt autójával, amikor az út széli bokroknál felfigyelt két férfire, akik közül a sértett épp a dolgát végezte. A vádlott a kocsiban ülő kislánya miatt helytelenítette a sértett cselekményét, ezért rákiabált a vádlottra, hogy „Mi az anyádat csinálsz itt?”. A sértett bocsánatot kért a férfitől, de az elkövető tovább szidta és sértegette, majd súlyosan bántalmazta.

Hiába kért elnézést, ütővel bántalmazta a férfit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Baseballütővel bántalmazta a férfit

A férfi megállt egy közeli utcában, kiszállt az autójából, kivette a baseballütőjét a csomagtartóból, és azzal a kezében várta a két férfit. Amikor a sértett és barátja meglátták a vádlottat, a sértett feltartott kézzel ismételten bocsánatot kért a vádlottól, sőt a sértett barátja is így tett. Ez azonban az elkövetőt nem hatotta meg és a baseballütővel a sértettre támadt, kétszer is megütötte, ami miatt a férfi összeesett. A vádlottat végül a sértett barátja fogta le, aki mentőt is hívott.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett és fennállt az életveszélyes sérülés kialakulásának reális veszélye is.

A főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a próbaidőre tartamára pártfogó felügyeletének elrendelését és agressziókezelő foglalkozáson való részvételre kötelezését is indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt – írja az ügyészség.