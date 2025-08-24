Csatornába csúszott autójával, utasa és kutyája is megfulladt

A rendőrségi tájékoztatás szerint a baleset a délutáni órákban történt, amikor a jármű vezetője Bugyi közigazgatási területén, a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni. A manőver közben azonban az autó a csatornába csúszott, majd elsüllyedt. A sofőrnek még sikerült időben kimenekülnie, ám 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette – közölte vasárnap a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Bugyi közelében történt vasárnap a halálos baleset

Fotó: Pozsgai Ákos/ Illusztráció

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a dabasi hivatásos tűzoltók és a fővárosi búvárok közösen dolgoztak a mentésen. A Bugyi és Áporka közötti szakaszon, a körülbelül 6-8 méter széles és 2-2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai csatornából drótkötél segítségével emelték ki az autót. A járműben a tragikusan elhunyt férfi mellett egy elpusztult kutyát is találtak.

Halálos baleset Kunszentmiklós és Kunadacs között

Mint ahogyan arról idén március végén beszámoltunk, lesodródott az útról, a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant és elmerült a vízben egy személyautó Kunszentmiklós és Kunadacs között. Az autó vezetője és utasa az elmerült járműben rekedt. A baleset utáni pillanatokban ért a helyszínre autójával a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltóság szabadnapos parancsnoka, aki kimentette a 71 éves nőt az elsüllyedt autóból, majd újból lemerült, felkutatta a másik utast a járműben, és a 80 éves kunszentmiklósi férfit is a partra húzta. Sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni.