1 órája
Csatornába csúszott autójával, utasa és kutyája is megfulladt
Egy ember életét vesztette, amikor egy autó vízelvezető csatornába csúszott Bugyi nagyközség közelében vasárnap délután. Hasonló borzalmas halálos baleset történt nemrégiben Bács-Kiskunban is.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a baleset a délutáni órákban történt, amikor a jármű vezetője Bugyi közigazgatási területén, a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni. A manőver közben azonban az autó a csatornába csúszott, majd elsüllyedt. A sofőrnek még sikerült időben kimenekülnie, ám 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette – közölte vasárnap a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.
Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a dabasi hivatásos tűzoltók és a fővárosi búvárok közösen dolgoztak a mentésen. A Bugyi és Áporka közötti szakaszon, a körülbelül 6-8 méter széles és 2-2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai csatornából drótkötél segítségével emelték ki az autót. A járműben a tragikusan elhunyt férfi mellett egy elpusztult kutyát is találtak.
Halálos baleset Kunszentmiklós és Kunadacs között
Mint ahogyan arról idén március végén beszámoltunk, lesodródott az útról, a Duna-völgyi-főcsatornába zuhant és elmerült a vízben egy személyautó Kunszentmiklós és Kunadacs között. Az autó vezetője és utasa az elmerült járműben rekedt. A baleset utáni pillanatokban ért a helyszínre autójával a kunszentmiklósi önkormányzati tűzoltóság szabadnapos parancsnoka, aki kimentette a 71 éves nőt az elsüllyedt autóból, majd újból lemerült, felkutatta a másik utast a járműben, és a 80 éves kunszentmiklósi férfit is a partra húzta. Sajnos a férfi életét már nem lehetett megmenteni.