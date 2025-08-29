Elesett az M5-ös autópálya, mindkét oldalon súlyos balesetek akadályozzák a közlekedést

Mint arról korábban beszámoltunk, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy ötös karambol helyszínére riasztották a hatóságokat, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát.

Baleset történt Szeged irányában is az M5-ösön

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél pedig egymásnak ütközött két személyautó és egy kistehergépkocsi. Ráfutásos baleset történt, amelynél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj egy járművet áramtalanított – közölte a katasztrófavédelem.