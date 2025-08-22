Baleset
2 órája
Több autó karambolozott az M5-ösön, mutatjuk, hogyan érinti a közlekedést
Baleset miatt lassabban halad a forgalom az M5-ös autópályán.
Három jármű szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 42-es kilométerszelvényénél, Újhartyán térségében, a Szeged felé vezető oldalon pénteken délután. A külső sávban okoznak forgalmi akadályt a járművek, amelyeket a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. A közlekedés két sávon, irányítás mellett halad az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.
