Több autó karambolozott az M5-ösön, mutatjuk, hogyan érinti a közlekedést

Három jármű szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 42-es kilométerszelvényénél, Újhartyán térségében, a Szeged felé vezető oldalon pénteken délután. A külső sávban okoznak forgalmi akadályt a járművek, amelyeket a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. A közlekedés két sávon, irányítás mellett halad az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.

A dabasi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció