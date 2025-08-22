augusztus 22., péntek

Baleset

2 órája

Több autó karambolozott az M5-ösön, mutatjuk, hogyan érinti a közlekedést

Címkék#M5-ös autópálya#tűzoltó#baleset

Baleset miatt lassabban halad a forgalom az M5-ös autópályán.

Várkonyi Rozália

Három jármű szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 42-es kilométerszelvényénél, Újhartyán térségében, a Szeged felé vezető oldalon pénteken délután. A külső sávban okoznak forgalmi akadályt a járművek, amelyeket a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. A közlekedés két sávon, irányítás mellett halad az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem

tűzoltók sietnek egy balesethez
A dabasi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

