Egymást érték a súlyos balesetek, egy gyermeket is kórházba szállítottak

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délelőtt Soltvadkert külterületén. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők két embert, köztük egy gyermek szállítottak kórházba – közölte a katasztrófavédelem.

Autóval ütközött két motoros Kiskunfélegyháza közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

A közleményből kiderül, hogy két esetben jelzett a szén-monoxid-érzékelő vasárnap Kecskeméten. Délelőtt a Pázmány Péter utcában egy társasház egyik lakásában, délután pedig egy Dellő utcai ingatlanban. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak az esetekhez, mérőműszerük kimutatta a mérgező gáz jelenlétét. Személyi sérülés nem történt.

Egy családi ház madárdeszkája és a mellette lévő féltetős melléképület égett vasárnap délután Kalocsán, a Móra Ferenc utcában. A kalocsai és a paksi hivatásos tűzoltók vízsugárral a tüzet eloltották.

Összeütközött két motorkerékpár és egy személyautó vasárnap délután a 4625-ös úton, Kiskunfélegyháza külterületén. Az autó, és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is kigyulladt. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Fedett színben húsz bála és egy személyautó égett vasárnapról hétfőre virradóra Csólyospálos külterületén. A csólyospálosi önkéntes, valamint a kiskunmajsai, a kisteleki és a ruzsai hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnap még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához és egy esetben pedig lakásba történő behatoláshoz.