augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

3 órája

Egymást érték a súlyos balesetek, egy gyermeket is kórházba szállítottak

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem

Vasárnap szén-monoxid-mérgezés gyanúja és baleset miatt is rohantak a tűzoltók.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap délelőtt Soltvadkert külterületén. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők két embert, köztük egy gyermek szállítottak kórházba – közölte a katasztrófavédelem.

Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó, Rendőr a helyszínen
Autóval ütközött két motoros Kiskunfélegyháza közelében
Fotó: Pozsgai Ákos

A közleményből kiderül, hogy két esetben jelzett a szén-monoxid-érzékelő vasárnap Kecskeméten. Délelőtt a Pázmány Péter utcában egy társasház egyik lakásában, délután pedig egy Dellő utcai ingatlanban. A kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak az esetekhez, mérőműszerük kimutatta a mérgező gáz jelenlétét. Személyi sérülés nem történt.

Egy családi ház madárdeszkája és a mellette lévő féltetős melléképület égett vasárnap délután Kalocsán, a Móra Ferenc utcában. A kalocsai és a paksi hivatásos tűzoltók vízsugárral a tüzet eloltották.

Összeütközött két motorkerékpár és egy személyautó vasárnap délután a 4625-ös úton, Kiskunfélegyháza külterületén. Az autó, és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is kigyulladt. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Fedett színben húsz bála és egy személyautó égett vasárnapról hétfőre virradóra Csólyospálos külterületén. A csólyospálosi önkéntes, valamint a kiskunmajsai, a kisteleki és a ruzsai hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Vasárnap még két esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, egy esetben kérték a segítségüket kidőlt fa eltávolításához és egy esetben pedig lakásba történő behatoláshoz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu