Karambol

1 órája

Egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről – galériával, videóval

Címkék#baon videó#baleset#áramszünet

Villanyoszlopnak csapódott egy autó Soltvadkert külterületén vasárnap délelőtt. A villanyoszlop úgy megrongálódott, hogy hosszabb áramszünet várható a strandon.

Pozsgai Ákos

Mint arról korábban beszámoltunk, villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén. Az 53-54-es főút körforgalomtól a vadkerti-tó irányába vezető úton történt a baleset, információink szerint a helyszínről egy férfit és egy kisgyereket szállítottak a kiskőrösi mentők a halasi kórház sürgősségi osztályára. Úgy tudjuk, hogy a balesetet szenvedett személyautó az üdülőfalu felől tartott a városközpont felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között az egyik út mellett álló villanyoszlopnak hajtott.

villanyoszlopnak ütközött az autó, mentő szállította kórházba a gyereket,
Villanyoszlopnak ütközött az autó Soltvadkerten
Fotó: Pozsgai Ákos

A járművet vezető férfi saját lábán szállt ki az autóból és ő emelte ki a járműben utazó kisgyereket is. A baleset helyszínére két mentőautó is érkezett Kiskőrösről, valamint a soltvadkerti tűzoltók.

Információink szerint személyautóban ülő férfit és a kisgyereket a helyszínen vizsgálták, majd az ellátás után szirénázva a halasi kórházba szállították. 

Villanyoszlopnak csapódott egy autó Soltvadkerten

Fotók: Pozsgai Ákos

A baleset helyszínére kiérkeztek az áramszolgáltató munkatársai, ugyanis a beton villanyoszlop úgy megrongálódott, hogy feltehetően cserélni kell. Információink szerint a helyreállítási munkálatok ideje alatt, ami akár több órát is igénybe vehet, áramszünet várható az üdülőfaluban és a Vadkerti-tó körüli területen. 


 

