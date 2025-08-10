Egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről – galériával, videóval

Mint arról korábban beszámoltunk, villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén. Az 53-54-es főút körforgalomtól a vadkerti-tó irányába vezető úton történt a baleset, információink szerint a helyszínről egy férfit és egy kisgyereket szállítottak a kiskőrösi mentők a halasi kórház sürgősségi osztályára. Úgy tudjuk, hogy a balesetet szenvedett személyautó az üdülőfalu felől tartott a városközpont felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között az egyik út mellett álló villanyoszlopnak hajtott.

Villanyoszlopnak ütközött az autó Soltvadkerten

Fotó: Pozsgai Ákos

A járművet vezető férfi saját lábán szállt ki az autóból és ő emelte ki a járműben utazó kisgyereket is. A baleset helyszínére két mentőautó is érkezett Kiskőrösről, valamint a soltvadkerti tűzoltók.

Információink szerint személyautóban ülő férfit és a kisgyereket a helyszínen vizsgálták, majd az ellátás után szirénázva a halasi kórházba szállították.