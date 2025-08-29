Hiába küzdöttek a motoros életéért, a helyszínen meghalt – fotó

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, motoros baleset történt Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál pénteken délelőtt.

A balesetben a motoros elhunyt

Fotó: Pozsgai Ákos

Több mentőautó érkezett a halálos balesethez

A település egyik legforgalmasabb kereszteződésében összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár. Helyszíni információink szerint a balesetben a motoros elhunyt. Úgy tudjuk, hogy a motoros a személyautó oldalának csapódhatott.

A halálos balesetnél a bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem.

Információink szerint egy idős hölgyet vitt el a mentőautó a bajai kórházba.

A rendőrök és a tűzoltók körbeállták a holttestet és pokrócokkal takarják el a bámészkodók elől és megkezdték a helyszíni szemlét.

Az érintett útszakaszt minden irányból teljes szélességében lezárták, aki teheti kerüljön. Helyszíni információink szerint több menetrend szerinti autóbusz várakozik a helyszínen.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Motoros rendőrt gázoltak Kiskunmajsán

Pénteken ez már nem az első motoros baleset, ugyanis Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt.