Hiába küzdöttek a motoros életéért, a helyszínen meghalt – fotó
Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze Nemesnádudvaron pénteken délelőtt. A halálos balesetben a motoros vesztette életét.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, motoros baleset történt Nemesnádudvaron, a Petőfi utcában, az 54-es főút belterületi szakaszán, a Rákóczi utcánál pénteken délelőtt.
Több mentőautó érkezett a halálos balesethez
A település egyik legforgalmasabb kereszteződésében összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár. Helyszíni információink szerint a balesetben a motoros elhunyt. Úgy tudjuk, hogy a motoros a személyautó oldalának csapódhatott.
A halálos balesetnél a bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem.
Információink szerint egy idős hölgyet vitt el a mentőautó a bajai kórházba.
A rendőrök és a tűzoltók körbeállták a holttestet és pokrócokkal takarják el a bámészkodók elől és megkezdték a helyszíni szemlét.
Az érintett útszakaszt minden irányból teljes szélességében lezárták, aki teheti kerüljön. Helyszíni információink szerint több menetrend szerinti autóbusz várakozik a helyszínen.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Motoros rendőrt gázoltak Kiskunmajsán
Pénteken ez már nem az első motoros baleset, ugyanis Kiskunmajsán, a Petőfi téren egy szabályosan haladó motoros rendőrt ütött el egy személyautó péntek délelőtt.
