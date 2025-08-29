3 órája
Az egyik sofőr súlyosan megsérült, képeken mutatjuk a bácsalmási baleset helyszínét
Összeütközött két személygépkocsi péntek délelőtt Bácsalmástól néhány kilométerre, Bácsbokod irányába az 5501-es számú úton. A baleset helyszínéről egy súlyos sérültet szállítottak a bajai kórházba.
Mint ahogyan arról korábban beszámolunk, ráfutásos baleset történt az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt.
A baleset miatt a mentőket is riasztották
Helyszíni információink szerint az egyik személyautó egy balra ívelő kanyar után akart lekanyarodni egy tanyához, amikor a mögötte érkező másik személyautó vezetője későn észlelte és hátulról belerohant. Az ütközés erejétől az első autó átsodródott a szemközti sávba. Úgy tudjuk, hogy a sofőr nem sérült meg a balesetben.
A második autóban kinyíltak a légzsákok, a benne ülő nő súlyos sérüléseket szenvedett. A bácsalmási mentők a bajai kórház sürgősségi osztályára szállították.
Súlyos karambol BácsalmásnálFotók: Pozsgai Ákos
A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem. A helyszínelés ideje alatt félpályán, rendőri irányítás mellett váltakozó irányba haladt a forgalom.
A baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság vizsgálja.