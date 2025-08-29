augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
5501-es számú út

3 órája

Az egyik sofőr súlyosan megsérült, képeken mutatjuk a bácsalmási baleset helyszínét

Címkék#baon videó#baleset#mentő#rendőrség

Összeütközött két személygépkocsi péntek délelőtt Bácsalmástól néhány kilométerre, Bácsbokod irányába az 5501-es számú úton. A baleset helyszínéről egy súlyos sérültet szállítottak a bajai kórházba.

Pozsgai Ákos

Mint ahogyan arról korábban beszámolunk, ráfutásos baleset történt az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt. 

súlyos baleset helyszínén a rendőrök és a tűzoltók
A balesetben az egyik autó sofőrje súlyosan megsérült
Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset miatt a mentőket is riasztották

Helyszíni információink szerint az egyik személyautó egy balra ívelő kanyar után akart lekanyarodni egy tanyához, amikor a mögötte érkező másik személyautó vezetője későn észlelte és hátulról belerohant. Az ütközés erejétől az első autó átsodródott a szemközti sávba. Úgy tudjuk, hogy a sofőr nem sérült meg a balesetben. 

A második autóban kinyíltak a légzsákok, a benne ülő nő súlyos sérüléseket szenvedett. A bácsalmási mentők a bajai kórház sürgősségi osztályára szállították. 

Súlyos karambol Bácsalmásnál

Fotók: Pozsgai Ákos

A bácsalmási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket – közölte a katasztrófavédelem. A helyszínelés ideje alatt félpályán, rendőri irányítás mellett váltakozó irányba haladt a forgalom. 

A baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság vizsgálja. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu