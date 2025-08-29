Az egyik sofőr súlyosan megsérült, képeken mutatjuk a bácsalmási baleset helyszínét

Mint ahogyan arról korábban beszámolunk, ráfutásos baleset történt az 5501-es úton, Bácsalmás közelében, a 40. és a 41. kilométer között pénteken délelőtt.

A balesetben az egyik autó sofőrje súlyosan megsérült

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset miatt a mentőket is riasztották

Helyszíni információink szerint az egyik személyautó egy balra ívelő kanyar után akart lekanyarodni egy tanyához, amikor a mögötte érkező másik személyautó vezetője későn észlelte és hátulról belerohant. Az ütközés erejétől az első autó átsodródott a szemközti sávba. Úgy tudjuk, hogy a sofőr nem sérült meg a balesetben.

A második autóban kinyíltak a légzsákok, a benne ülő nő súlyos sérüléseket szenvedett. A bácsalmási mentők a bajai kórház sürgősségi osztályára szállították.