Kamion pótkocsija alá szorult egy autó az M5-ösön, felkavaró képeken mutatjuk a helyszínt

Furgonnak ütközött, majd egy kamion pótkocsija alá szorult egy személyautó péntek délután Gyál közelében az M5-ös autópályáról az M0-s autóútra vezető felhajtón – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kamion pótkocsija alá szorult egy személyautó pénteken az M5-ösön

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szerencsére, a tűzoltók megérkezése előtt a civilek sikeresen kiszabadították az autó vezetőjét. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók drótkötél és tűzoltóautó segítségével kivontatták a személyautót a pótkocsi alól. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Mentőt is riasztottak a helyszínre

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Balesetek sora az M5-ös autópályán

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken az M5-ös autópályát mindkét irányban lezárták két súlyos baleset miatt. A Budapest felé vezető oldalon egy ötös karambol helyszínére riasztották a hatóságokat, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél pedig egymásnak ütközött két személyautó és egy kistehergépkocsi. Ráfutásos baleset történt, amelynél a dabasi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A raj egy járművet áramtalanított.