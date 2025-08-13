Katasztrófavédelem
1 órája
Két autó ütközött, mentő is érkezett a balesethez
A szerda délelőtti balesethez a tűzoltók mellett a mentőket is riasztották.
Összeütközött két gépjármű Harta és Dunatetétlen között, az 5305-ös út 11-es kilométerszelvényénél. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az árokba került. A solti hivatásos tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre