3 órája

Két autó ütközött, mentő is érkezett a balesethez

A szerda délelőtti balesethez a tűzoltók mellett a mentőket is riasztották.

Digner Brigitta

Összeütközött két gépjármű Harta és Dunatetétlen között, az 5305-ös út 11-es kilométerszelvényénél. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az árokba került. A solti hivatásos tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.

mentő is érkezett a baleset helyszínére
Az egység mellett a mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat / Illusztáció

 

