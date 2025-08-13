Két autó ütközött, mentő is érkezett a balesethez

Összeütközött két gépjármű Harta és Dunatetétlen között, az 5305-ös út 11-es kilométerszelvényénél. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az árokba került. A solti hivatásos tűzoltók megkezdték az autók áramtalanítását. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.

Az egység mellett a mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat / Illusztáció