Négy jármű rohant egymásba az M5-ös autópályán, helyszíni fotók is készültek

A Délmagyar információi szerint egy ember megsérült abban a balesetben, amely az éjszaka folyamán történt az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél, ahol egy kisbusz, egy kamion és két személyautó ütközött össze.

Baleset történt az M5-ös autópályán az éjszaka

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Az ütközés Petőfiszállás térségében, a Szeged felé vezető oldalon következett be. Az egyik autó az oldalára borulva állt meg. A helyszínen a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok dolgoztak, miközben az érintett szakaszon csak a belső sávban haladhatott a forgalom.

