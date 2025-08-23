augusztus 23., szombat

Baleset

1 órája

Négy jármű rohant egymásba az M5-ös autópályán, helyszíni fotók is készültek

Címkék#M5-ös autópálya#baleset#karambol

Súlyos baleset történt péntek éjszaka az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán.

Baon.hu

A Délmagyar információi szerint egy ember megsérült abban a balesetben, amely az éjszaka folyamán történt az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél, ahol egy kisbusz, egy kamion és két személyautó ütközött össze.

Négy autó karambolozott az autópályán
Baleset történt az M5-ös autópályán az éjszaka
Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Az ütközés Petőfiszállás térségében, a Szeged felé vezető oldalon következett be. Az egyik autó az oldalára borulva állt meg. A helyszínen a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok dolgoztak, miközben az érintett szakaszon csak a belső sávban haladhatott a forgalom.

Helyszíni fotókat a Délmagyar cikkében találhat a balesetről.

 

 

