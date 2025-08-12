augusztus 12., kedd

Baleset

1 órája

Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borítja a sztrádát – galériával, videóval

Felborult egy homokszállító az M5-ösön Kiskunfélegyházánál. A balesetben megsérült sofőrt kórházba szállították.

Maksa Balázs

Mint arról beszámoltunk, drámai percek zajlottak kedden délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. Egy homokot szállító teherautó eddig tisztázatlan körülmények között a belső szalagkorlátnak csapódott, majd oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. 

Baleset történt az M5-ös autópályán
A balesetet valószínűleg defekt okozhatta
Fotó: Pozsgai Ákos

A kamion vezetője a fülkébe szorult, akit a helyszínre riasztott kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A sérült sofőrt a mentők helyszíni ellátás után mentőautóval szállították kórházba.

Defekt okozhatta a balesetet

Nem hivatalos információk szerint a balesetet egy defekt okozhatta. A teherautó rakománya, a nagy mennyiségű homok tonnaszámra borítja be az útpályát, ami tovább nehezíti a mentést.

Egy homokot szállító tehergépkocsi ütközött a belső szalagkorlátnak az M5-ösön

Fotók: Pozsgai Ákos

A 109-es km-nél a pályaoldalt lezárták, de a szállítmány egy része az ellenkező oldal belső sávját is eltorlaszolta, így Röszke irányába csak a külső sáv járható. A főváros felé haladókat a Kiskunfélegyháza-Észak csomóponton keresztül terelik ki a sztrádáról.

A sztráda mindkét irányban félpályán járható, a forgalom lassan, rendőri irányítás mellett halad. A műszaki mentés és a takarítás várhatóan órákig eltart, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

