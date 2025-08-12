Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borítja a sztrádát – galériával, videóval

Mint arról beszámoltunk, drámai percek zajlottak kedden délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. Egy homokot szállító teherautó eddig tisztázatlan körülmények között a belső szalagkorlátnak csapódott, majd oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

Fotó: Pozsgai Ákos

A kamion vezetője a fülkébe szorult, akit a helyszínre riasztott kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A sérült sofőrt a mentők helyszíni ellátás után mentőautóval szállították kórházba.

Defekt okozhatta a balesetet

Nem hivatalos információk szerint a balesetet egy defekt okozhatta. A teherautó rakománya, a nagy mennyiségű homok tonnaszámra borítja be az útpályát, ami tovább nehezíti a mentést.