1 órája
Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borítja a sztrádát – galériával, videóval
Felborult egy homokszállító az M5-ösön Kiskunfélegyházánál. A balesetben megsérült sofőrt kórházba szállították.
Mint arról beszámoltunk, drámai percek zajlottak kedden délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében. Egy homokot szállító teherautó eddig tisztázatlan körülmények között a belső szalagkorlátnak csapódott, majd oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
A kamion vezetője a fülkébe szorult, akit a helyszínre riasztott kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A sérült sofőrt a mentők helyszíni ellátás után mentőautóval szállították kórházba.
Defekt okozhatta a balesetet
Nem hivatalos információk szerint a balesetet egy defekt okozhatta. A teherautó rakománya, a nagy mennyiségű homok tonnaszámra borítja be az útpályát, ami tovább nehezíti a mentést.
Egy homokot szállító tehergépkocsi ütközött a belső szalagkorlátnak az M5-ösönFotók: Pozsgai Ákos
A 109-es km-nél a pályaoldalt lezárták, de a szállítmány egy része az ellenkező oldal belső sávját is eltorlaszolta, így Röszke irányába csak a külső sáv járható. A főváros felé haladókat a Kiskunfélegyháza-Észak csomóponton keresztül terelik ki a sztrádáról.
A sztráda mindkét irányban félpályán járható, a forgalom lassan, rendőri irányítás mellett halad. A műszaki mentés és a takarítás várhatóan órákig eltart, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.