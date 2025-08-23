augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

16 perce

Áttért a szemközti sávba és egy kisbuszba csapódott a luxusautó, gyerekek kerültek kórházba – galériával, videóval

Címkék#baon videó#baleset#luxusautó#mentő

Mint arról korábban beszámoltunk, baleset történt szombat délelőtt Kiskunmajsán. A frontális karambol részleteit helyszíni információink alapján közöljük.

Pozsgai Ákos

Mint arról korábban beszámoltuk, egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán szombat délelőtt, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit.

baleset történt szombat délelőtt Kiskunmajsán
A balesetben a furgon és a személyautó is totálkárosra tört
Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset részletei helyszíni információink alapján

Helyszíni információink szerint két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé a Fő utcán, amikor eddig tisztázatlan okok miatt a hátul haladó személyautó áttért a bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal. 

Úgy tudjuk, hogy a kisbusz mustot szállított, a sofőrje nem sérült meg a balesetben, azonban a vele ütköző személyautóban, amiben információink szerint egy héttagú török család utazott, többen megsérültek.

Információink szerint a sérültek között kisgyerekek is voltak, úgy tudjuk, a kiérkező kiskunmajsai mentők három embert szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára.

Baleset Kiskunmajsán

Fotók: Pozsgai Ákos

Helyszíni információink szerint mindkét gépjármű totálkárosra tört, az együttes anyagi kár több tíz millió forintra tehető. A baleset helyszínén jelenleg is teljes útlezárás van, mert az összetört autók elfoglalják mindkét sávot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu