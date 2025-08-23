Áttért a szemközti sávba és egy kisbuszba csapódott a luxusautó, gyerekek kerültek kórházba – galériával, videóval

Mint arról korábban beszámoltuk, egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán szombat délelőtt, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit.

A balesetben a furgon és a személyautó is totálkárosra tört

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset részletei helyszíni információink alapján

Helyszíni információink szerint két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé a Fő utcán, amikor eddig tisztázatlan okok miatt a hátul haladó személyautó áttért a bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal.

Úgy tudjuk, hogy a kisbusz mustot szállított, a sofőrje nem sérült meg a balesetben, azonban a vele ütköző személyautóban, amiben információink szerint egy héttagú török család utazott, többen megsérültek.

Információink szerint a sérültek között kisgyerekek is voltak, úgy tudjuk, a kiérkező kiskunmajsai mentők három embert szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára.