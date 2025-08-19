augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulók
Baleset

1 órája

Két autó ütközött, az egyik a tetejére borulva állt meg – fotó

Címkék#tűzoltó#baleset#karambol

Baleset történt Tázlárnál kedden reggel.

Várkonyi Rozália

Összeütközött két gépkocsi az 5406-os út 3-as kilométerszelvényénél, Tázlár térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű a tetejére borult. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat követően a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók is a helyszínre érkeztek, áramtalanították az egyik kocsit. Az egységek a társhatóságokat várják a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.

Karambol Tázlárnál, egy autó felborult
Összeütközött két autó, az egyik felborult az ütközés után
Fotó: Pozsgai Ákos

Információink szerint jelenleg a mentők egy embert a mentőautóban ápolnak. 

További információk, fotók és videó hamarosan. 

 

 

