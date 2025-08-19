Baleset
1 órája
Két autó ütközött, az egyik a tetejére borulva állt meg – fotó
Baleset történt Tázlárnál kedden reggel.
Összeütközött két gépkocsi az 5406-os út 3-as kilométerszelvényénél, Tázlár térségében. Az ütközés erejétől az egyik jármű a tetejére borult. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat követően a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók is a helyszínre érkeztek, áramtalanították az egyik kocsit. Az egységek a társhatóságokat várják a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.
Információink szerint jelenleg a mentők egy embert a mentőautóban ápolnak.
További információk, fotók és videó hamarosan.
