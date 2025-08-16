1 órája
Újabb baleset a sztrádán, forgalmi akadályra kell számítani
Szintén a főváros felé vezető oldalon, ezúttal a 96-os kilométernél avatkoztak be a kiskunfélegyházi tűzoltók szombat reggel.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk szombat kora reggel baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 112-es kilométernél. A Kiskunfélegyháza térségében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Ezután újabb baleset miatt siettek a hatóságok.
Két autó volt érintett abban a balesetben, amely az M5-ös sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. Az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot, de a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók már letolták a leállósávba. A raj áramtalanított. A balesetben hat ember érintett, hozzájuk mentőt riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.
