Baleset
2 órája
Két autó ütközött, jobb elkerülni ezt a szakaszt
Ballószög közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.
Érintőlegesen összeütközött két személyautó az 52-es főúton, Ballószög közelében. A balesethez a kerekegyházai önkormányzati tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Előrejelzés
2 órája
Komoly vihar készülődik, letarolhatják Bács-Kiskunt a nagy erejű zivatarok
Ezt ne hagyja ki!Kertészet
3 órája
A nemesítők mellé most már az űrkutatók is beálltak, új korszak kezdődhet a növénytermesztésben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre