Baleset

2 órája

Két autó ütközött, jobb elkerülni ezt a szakaszt

Ballószög közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.

Digner Brigitta

Érintőlegesen összeütközött két személyautó az 52-es főúton, Ballószög közelében. A balesethez a kerekegyházai önkormányzati tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet – közölte a katasztrófavédelem.

baleset Ballószög közelében
Összeütközött két személyautó az 52-es főúton
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

