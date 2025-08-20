Két autó ütközött, jobb elkerülni ezt a szakaszt

Érintőlegesen összeütközött két személyautó az 52-es főúton, Ballószög közelében. A balesethez a kerekegyházai önkormányzati tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály lehet – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció