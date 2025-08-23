Baleset
33 perce
Egymásba hajtott két autó, a mentők is a helyszínre érkeztek
A Fő utca és a Kinizsi Pál utca kereszteződéséhez riasztották a tűzoltókat szombaton délelőtt.
Egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.
