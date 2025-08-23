augusztus 23., szombat

Bence névnap

Baleset

33 perce

Egymásba hajtott két autó, a mentők is a helyszínre érkeztek

A Fő utca és a Kinizsi Pál utca kereszteződéséhez riasztották a tűzoltókat szombaton délelőtt.

Digner Brigitta

Egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.

baleset történt Kiskunmajsán
A mentők is siettek a balesethez
Fotó: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció

 

 

