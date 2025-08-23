Egymásba hajtott két autó, a mentők is a helyszínre érkeztek

Egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit. A helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.

A mentők is siettek a balesethez

Fotó: Országos Mentőszolgálat / Illusztráció