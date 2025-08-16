Baleset baleset hátán, újabb helyszínre siettek a tűzoltók

Árokba csúszott egy személyautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, a csengelei pihenőhelynél szombat délután. A kiskunfélegyházi hivatásos és a csengelei önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt az M5-ösön

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Korábbi balesetek az M5-ösön

Szombaton ez már nem az első baleset a sztrádán. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk szombat kora reggel baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 112-es kilométernél. A Kiskunfélegyháza térségében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.

Később két autó volt érintett abban a balesetben, amely az M5-ös sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. Az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot