augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M5-ös autópálya

1 órája

Baleset baleset hátán, újabb helyszínre siettek a tűzoltók

Címkék#M5-ös autópálya#baleset#Csengele

A csengelei pihenőnél végeznek műszaki mentést a tűzoltók.

Várkonyi Rozália

Árokba csúszott egy személyautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, a csengelei pihenőhelynél szombat délután. A kiskunfélegyházi hivatásos és a csengelei önkéntes tűzoltók vonultak ki a balesethez. A rajok áramtalanították a gépkocsit – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset az M5-ös autópályán
Baleset történt az M5-ösön
Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Korábbi balesetek az M5-ösön

Szombaton ez már nem az első baleset a sztrádán. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk szombat kora reggel baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 112-es kilométernél. A Kiskunfélegyháza térségében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak.

Később két autó volt érintett abban a balesetben, amely az M5-ös sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt. Az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu