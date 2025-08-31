Katasztrófavédelem
1 órája
Teljesen kiégett egy autó, a tűz az avarra is átterjedt
A tűz az autó mellett az avarra is átterjedt.
Kigyulladt, majd teljesen kiégett egy gépkocsi Izsák és Orgovány között, az 5302-es út 2-es kilométerszelvényénél. A tűz mintegy öt négyzetméteren, a jármű környezetében az avarra is átterjedt. A kiskőrösi hivatásos és a szabadszállási önkormányzati tűzoltók három vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a beavatkozás idejére – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Kiskunvíz Kft.
2 órája
Megkezdődik az ivóvízhálózat rekonstrukciója, mindenkit figyelmeztet a szolgáltató
Ezt ne hagyja ki!Piaci körkép
5 órája
Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre