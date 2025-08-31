Teljesen kiégett egy autó, a tűz az avarra is átterjedt

Kigyulladt, majd teljesen kiégett egy gépkocsi Izsák és Orgovány között, az 5302-es út 2-es kilométerszelvényénél. A tűz mintegy öt négyzetméteren, a jármű környezetében az avarra is átterjedt. A kiskőrösi hivatásos és a szabadszállási önkormányzati tűzoltók három vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a beavatkozás idejére – közölte a katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy autó Izsák és Orgovány között

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció