augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

33 perce

Kigyulladt egy autó Kiskunfélegyházán, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg

Címkék#autótűz#tűzoltó#katasztrófavédelem

A Radnóti Miklós utcába vonultak a tűzoltók pénteken délután.

Digner Brigitta

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kiskunfélegyházán, a Radnóti Miklós utcában. Egy ember utazott benne, ő idejében kiszállt. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a tüzet, amely kismértékben a környező avarra is átterjedt. A raj utómunkálatokat végez – közölte a katasztrófavédelem.

autótűz Kiskunfélegyházán
A Radnóti Miklós utcába siettek a tűzoltók
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu