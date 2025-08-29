Kigyulladt egy autó Kiskunfélegyházán, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kiskunfélegyházán, a Radnóti Miklós utcában. Egy ember utazott benne, ő idejében kiszállt. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a tüzet, amely kismértékben a környező avarra is átterjedt. A raj utómunkálatokat végez – közölte a katasztrófavédelem.

A Radnóti Miklós utcába siettek a tűzoltók

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció