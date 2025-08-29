Katasztrófavédelem
1 órája
Kigyulladt egy autó Kiskunfélegyházán, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg
A Radnóti Miklós utcába vonultak a tűzoltók pénteken délután.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kiskunfélegyházán, a Radnóti Miklós utcában. Egy ember utazott benne, ő idejében kiszállt. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a tüzet, amely kismértékben a környező avarra is átterjedt. A raj utómunkálatokat végez – közölte a katasztrófavédelem.
1 órája
Sokan bíznak az Otthon Start Programban, kiváló lehetőség a fiataloknak – videó
2 órája
Fényes sikert ért el Ausztráliában a Neumann egyetem napelemes autója
