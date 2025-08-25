augusztus 25., hétfő

Elfáradt

Balesetet szenvedett a lopott autóval, majd az anyósülésén álomra hajtotta a fejét

Címkék#autólopás#tolvaj#rendőrség

A fiatal férfinak nem volt nehéz dolga, a nyitva hagyott autót könnyen el tudta lopni, ám pechére balesetet szenvedett, majd mivel elaludt az autóban, könnyen megtalálták a rendőrök.

Várkonyi Rozália

Egy tiszakécskei nő tett bejelentést a rendőrségen vasárnap hajnalban, miután eltűnt az autója. Elmondása szerint a járművet a háza előtt parkolta le, nem zárta le, mivel biztonságosnak ítélte a környéket – ráadásul a kulcsot is a gyújtásban felejtette – közölte a rendőrség.

ezt az autót lopta el egy tolvaj
Defektet kapott a lopott autó, lebukott a peches tolvaj
Fotó: police.hu

Mint írják, a gépkocsit később egy földúton találták meg – összetörve, defektes kerékkel, nyitott motorháztetővel. Az anyósülésen egy férfi aludt. Kiderült, hogy a járművet ő vitte el, majd balesetet szenvedett vele. Miután nem tudott továbbmenni, egyszerűen lefeküdt aludni az autóban. A rendőrök bódult járművezetés gyanúja miatt vér- és vizeletmintát vettek tőle.

Más autókat is megpróbált ellopni

A nyomozás során az is kiderült, hogy a 18 éves fiatal a lopás éjszakáján két másik autót is megpróbált beindítani. Ezeket szintén nyitva hagyták, ő pedig megbontotta a gyújtáskapcsoló burkolatát, de egyiket sem tudta elindítani. Az egyik járműből azonban eltulajdonított egy GPS-készüléket, amit a rendőrök megtaláltak nála, lefoglaltak, majd visszaadtak a tulajdonosának.

A férfit a rendőrök jármű önkényes elvétele miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették.

 

 

