Ez a 6 legfurcsább autós szabály Európában – van, ahol a trehányságért is büntetnek

Belföldön legtöbben autóval mennek nyaralni, hisz kényelmes és kötetlen. Ha azonban külföldre megy, érdemes ezt a pár furcsa autós jogszabályt észben tartania.

Mócza Milán

Megkezdődött a nyár utolsó hónapja, da tervezett szabadságok, nyaralások egy része még hátra van. A külföldre utazók – bár a repülővel vagy vonattal való utazásnak is megvannak a szépségei – jelentős része autóval közlekedik. Érdemes azonban már az úticél kiválasztásánál figyelembe venni az ott érvényben lévő közlekedési rendeleteket. Nem is sejtené, de ezek a furcsa autós jogszabályok érvényesek Európában.

Furcsa autós jogszabályok Európában – érdemes előre tájékozódni

Bárhova is megy, ajánlott a helyi szokásokról, kulturális sajátosságokról meggyőződni a félreértések – és komoly büntetések – elkerülése végett. Az országhatáron túl teljesen más környezettel, társadalmi sajátosságokkal találkozhat, s bár furának tűnhet, érdemes tartania magát ezekhez a szabályokhoz:

1. Tisztaság mindenek felett: Görögországban koszos autóval vezetni is tilos

Ha nem tiszta, nincs megfelelően karbantartva, az nem csupán a vezetési morált rontja – a rendőrség akár meg is állíthatja.

2. Radarblokkolók? Ausztriában és Portugáliában már a birtoklásuk is büntetendő

Ausztriában és Portugáliában tilosak a radarokat és sebességmérő kamerákat jelző eszközök. Ráadásul kikapcsolt állapotban is büntethetnek érte, már önmagában a birtoklásuk is szabálytalan.

3. Egész évben világítás: Csehországban és Svédországban mindig kötelező a tompított fényszóró

Csehországban és Svédországban kötelező a világítás egész évben. Télen, nyáron, napközben és este ugyanúgy kötelező a tompított fényszóró használata, nem függ az időjárási és fényviszonyoktól.

4. Svájcban még az otthoni autómosásért is bírság járhat

Ez a szabály sokak számára ismerős lehet, ugyanis Magyarországon is léteznek hasonló környezetvédelmi szabályozások. A szennyvíz talajba szivárgása miatt kizárólag autómosóban, szakemberek moshatják le a kocsit.

5. Norvégia zöld szemlélete: Tilos járatni a motort álló járműnél

Mivel energiapazarlásnak és felesleges környezetszennyezésnek minősül, a motor nem járhat még várakozás alatt sem. Pénzbírság is járhat érte, ezért jobb ügyelni rá.

6. Finnországban a gyorshajtás ára a fizetésedtől függ

Ez elsőre meglepő lehet a hazai, előre meghatározott összegű büntetési rendszerhez képest, a finnek azonban úgy gondolják, célravezető, ha mindenkinek arányos bírság jár. Míg valakinek ugyanazért a sebességtúllépésért 100 eurónál is kevesebbet kell fizetni, másnak akár több ezer euróba is kerülhet.

+1: Németországban és Olaszországban is rendkívül furcsa szabályozásokkal találkozhatunk, ezekről bővebben a Sonline cikkében olvashat.

 

 

