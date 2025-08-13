Nem jutott messzire a lopott Suzukival, résen voltak a rendőrök

Augusztus 8-án a Készenléti Rendőrség kiskunhalasi járőrei Kecskemét térségében teljesítettek szolgálatot. Útközben értesültek arról, hogy Kalocsán autólopás történt, elloptak egy fehér, 2001-es Suzuki Swiftet egy lakótelepi parkolóból.

Autólopás: a rendőrök szúrták ki a körözött Suzuki Swiftet egy bolt előtt

Forrás: police.hu

Az 53-as főúton, Soltvadkert-Selymesnél a rendőrök észrevették a korábban ellopott Suzuki Swiftet egy élelmiszerbolt előtt. Megálltak, és igazoltatták az autó mellett álló férfit, aki utas volt, a sofőr épp bent vásárolt. A biztonsági kamerafelvétel és az utasok vallomása alapján gyorsan kiderült, ki vezette a lopott járművet. Egy 30 éves keceli férfi, aki azt állította, ismerősétől kapta kölcsön az autót, de ezt nem tudta igazolni. Az is kiderült, hogy lejárt jogosítványa miatt nem is vezethetett volna.

Az autólopás következményei

A rendőrök mindhárom férfit beszállították a Kalocsai Rendőrkapitányságra. A két utast tanúként hallgatták ki, míg a sofőrt jármű önkényes elvételével gyanúsították meg. Emellett eljárás indult ellene a lejárt jogosítványa miatt is.

A kalocsai helyszínelők szemlét tartottak az önkényesen elvitt autónál, majd visszaadták azt a jogos tulajdonosának – írja a police.hu.