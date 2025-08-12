41 perce
Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá
Lopott jármű, baleset utáni sérülés vagy ki nem fizetett bírság – több oka is lehet, ha a rendőr egy autót a helyszínen kivon a forgalomból. De nem mindegy, hogy autó lefoglalásról, helyszíni elvételről vagy visszatartásról van szó, mert a következmények nagyon különböznek. Mutatjuk, mikor, mi történhet a kocsiddal.
Sokan találkozhatnak olyan rendőri intézkedéssel, amikor a hatóság egy autót a helyszínen elvisz vagy lefoglal. Bár kívülről az autó lefoglalása és elvétele hasonlónak tűnhet, a jogi háttér és a következmények között komoly különbségek vannak.
Az autó lefoglalása – amikor a jármű a bűnjelek közé kerül
Az Országos Rendőr-főkapitányság hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a rendőrség lefoglalhat egy gépjárművet, ha az egy bűncselekményhez kapcsolódik, például bizonyítási eszköz, bűncselekmény tárgya, vagy olyan vagyon, amit a hatóság biztosítani akar a későbbi elkobzás vagy kár megtérítése érdekében.
Tipikus esetek:
- az autó lopott,
- meghamisították az alvázszámát,
- bűncselekmény elkövetéséhez használták,
- külföldön körözik (Schengeni Információs Rendszer vagy Interpol jelzés alapján).
Ilyenkor az autót zárt telephelyre szállítják, és csak akkor adják vissza, ha a lefoglalás oka megszűnt. Ez nem rövid távú intézkedés: akár hónapokig is tarthat, amíg a nyomozás befejeződik.
Helyszíni elvétel – ha a kocsi veszélyes a forgalomban
Nem minden esetben bűnügyi ügy az autó elvétele. Ha például egy közlekedési baleset után a jármű kormányműve, futóműve vagy váza olyan mértékben sérült, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonja, és megakadályozza a továbbhaladást.
A jármű elszállításáról ilyenkor nem a rendőrség, hanem a tulajdonos vagy vezető gondoskodik. Ha a járművet mégis zárt telephelyre viszik (például mert a tulajdonos nem intézkedik), a rendőrség 3 napon belül értesíti a jogosultat.
A tartozás rendezéséig visszatartják az autót
Egy közúti ellenőrzés során előfordulhat, hogy a hatóság visszatartja a járművet, amíg a kiszabott bírságot vagy más pénzbeli kötelezettséget ki nem fizetik. Ilyenkor az autót kijelölt várakozóhelyre viszik, és ott marad a tartozás rendezéséig.
Mikor veheti el a rendőr a forgalmi engedélyt?
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján az intézkedő rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha:
- a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;
- a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel járna.
A fentiekben írt két esetben az intézkedő rendőrnek meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek. A jármű elszállításáról azonban nem a rendőrségnek, hanem a gépjármű vezetőjének/birtokosának/tulajdonosának kell gondoskodnia – közölte az ORFK.
Mi történik a baleseti helyszínen?
Ha egy balesetben sérült autóra a tényállás tisztázása érdekében nincs szükség, a rendőrség nem foglalja le. Az elszállításról azonban ilyenkor is gondoskodni kell, hogy a jármű ne maradjon őrizetlenül az úton.
A helyszínről zárt telephelyre szállított jármű tulajdonosát – vagy annak balesetkori birtokosát – az elszállítás tényéről és az ebből fakadó kötelezettségeiről a helyszínen intézkedő rendőr 3 munkanapon belül, írásban köteles értesíteni. Az intézkedés célja, hogy a megrongálódott jármű ne maradjon őrizetlenül a baleset helyszínén.
Összefoglalva tehát egy autó lefoglalása bűnügyi ügynek számít, bizonyítékként vagy elkobzás céljából és hosszabb távra történik. Ezzel szemben a helyszíni elvétel elsősorban a műszaki állapot miatt történhet azonnali közlekedési tilalom céljából, és a tulajdonosnak kell intézi az elszállítást. Az autó visszatartása pedig bírság vagy tartozás biztosításáig történhet meg, ekkor a kocsit ideiglenesen nem engedik tovább.
A lényeg, hogy nem minden „autóelvitel” azonos: van, amikor az ügy hónapokig tartó nyomozással jár, és van, amikor egy egyszerű műszaki hiba elhárítása után újra útra kelhet a sofőr. De bízunk benne, hogy hasonló helyzetbe senki sem kerül.
