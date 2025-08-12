augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különbségek

41 perce

Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá

Címkék#autó#bűncselekmény#rendőrség#bírság

Lopott jármű, baleset utáni sérülés vagy ki nem fizetett bírság – több oka is lehet, ha a rendőr egy autót a helyszínen kivon a forgalomból. De nem mindegy, hogy autó lefoglalásról, helyszíni elvételről vagy visszatartásról van szó, mert a következmények nagyon különböznek. Mutatjuk, mikor, mi történhet a kocsiddal.

Vizi Zalán

Sokan találkozhatnak olyan rendőri intézkedéssel, amikor a hatóság egy autót a helyszínen elvisz vagy lefoglal. Bár kívülről az autó lefoglalása és elvétele hasonlónak tűnhet, a jogi háttér és a következmények között komoly különbségek vannak.

Autó lefoglalásnál a rendőrök papírokat töltenek
Autó lefoglalásnál ekkor viheti el  rendőr a járművet
Fotó: MW / Illusztráció

Az autó lefoglalása – amikor a jármű a bűnjelek közé kerül

Az Országos Rendőr-főkapitányság hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a rendőrség lefoglalhat egy gépjárművet, ha az egy bűncselekményhez kapcsolódik, például bizonyítási eszköz, bűncselekmény tárgya, vagy olyan vagyon, amit a hatóság biztosítani akar a későbbi elkobzás vagy kár megtérítése érdekében.

Tipikus esetek:

  • az autó lopott,
  • meghamisították az alvázszámát,
  • bűncselekmény elkövetéséhez használták,
  • külföldön körözik (Schengeni Információs Rendszer vagy Interpol jelzés alapján).

Ilyenkor az autót zárt telephelyre szállítják, és csak akkor adják vissza, ha a lefoglalás oka megszűnt. Ez nem rövid távú intézkedés: akár hónapokig is tarthat, amíg a nyomozás befejeződik.

Helyszíni elvétel – ha a kocsi veszélyes a forgalomban

Nem minden esetben bűnügyi ügy az autó elvétele. Ha például egy közlekedési baleset után a jármű kormányműve, futóműve vagy váza olyan mértékben sérült, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonja, és megakadályozza a továbbhaladást.

A jármű elszállításáról ilyenkor nem a rendőrség, hanem a tulajdonos vagy vezető gondoskodik. Ha a járművet mégis zárt telephelyre viszik (például mert a tulajdonos nem intézkedik), a rendőrség 3 napon belül értesíti a jogosultat.

A tartozás rendezéséig visszatartják az autót

Egy közúti ellenőrzés során előfordulhat, hogy a hatóság visszatartja a járművet, amíg a kiszabott bírságot vagy más pénzbeli kötelezettséget ki nem fizetik. Ilyenkor az autót kijelölt várakozóhelyre viszik, és ott marad a tartozás rendezéséig.

Mikor veheti el a rendőr a forgalmi engedélyt?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján az intézkedő rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha:

  • a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;
  • a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel járna.

A fentiekben írt két esetben az intézkedő rendőrnek meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek. A jármű elszállításáról azonban nem a rendőrségnek, hanem a gépjármű vezetőjének/birtokosának/tulajdonosának kell gondoskodnia – közölte az ORFK.

Mi történik a baleseti helyszínen?

Ha egy balesetben sérült autóra a tényállás tisztázása érdekében nincs szükség, a rendőrség nem foglalja le. Az elszállításról azonban ilyenkor is gondoskodni kell, hogy a jármű ne maradjon őrizetlenül az úton.

A helyszínről zárt telephelyre szállított jármű tulajdonosát – vagy annak balesetkori birtokosát – az elszállítás tényéről és az ebből fakadó kötelezettségeiről a helyszínen intézkedő rendőr 3 munkanapon belül, írásban köteles értesíteni. Az intézkedés célja, hogy a megrongálódott jármű ne maradjon őrizetlenül a baleset helyszínén.

Összefoglalva tehát egy autó lefoglalása bűnügyi ügynek számít, bizonyítékként vagy elkobzás céljából és hosszabb távra történik. Ezzel szemben a helyszíni elvétel elsősorban a műszaki állapot miatt történhet azonnali közlekedési tilalom céljából, és a tulajdonosnak kell intézi az elszállítást. Az autó visszatartása pedig bírság vagy tartozás biztosításáig történhet meg, ekkor a kocsit ideiglenesen nem engedik tovább.

A lényeg, hogy nem minden „autóelvitel” azonos: van, amikor az ügy hónapokig tartó nyomozással jár, és van, amikor egy egyszerű műszaki hiba elhárítása után újra útra kelhet a sofőr. De bízunk benne, hogy hasonló helyzetbe senki sem kerül.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu