Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá

Sokan találkozhatnak olyan rendőri intézkedéssel, amikor a hatóság egy autót a helyszínen elvisz vagy lefoglal. Bár kívülről az autó lefoglalása és elvétele hasonlónak tűnhet, a jogi háttér és a következmények között komoly különbségek vannak.

Autó lefoglalásnál ekkor viheti el rendőr a járművet

Fotó: MW / Illusztráció

Az autó lefoglalása – amikor a jármű a bűnjelek közé kerül

Az Országos Rendőr-főkapitányság hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a rendőrség lefoglalhat egy gépjárművet, ha az egy bűncselekményhez kapcsolódik, például bizonyítási eszköz, bűncselekmény tárgya, vagy olyan vagyon, amit a hatóság biztosítani akar a későbbi elkobzás vagy kár megtérítése érdekében.

Tipikus esetek:

az autó lopott,

meghamisították az alvázszámát,

bűncselekmény elkövetéséhez használták,

külföldön körözik (Schengeni Információs Rendszer vagy Interpol jelzés alapján).

Ilyenkor az autót zárt telephelyre szállítják, és csak akkor adják vissza, ha a lefoglalás oka megszűnt. Ez nem rövid távú intézkedés: akár hónapokig is tarthat, amíg a nyomozás befejeződik.

Helyszíni elvétel – ha a kocsi veszélyes a forgalomban

Nem minden esetben bűnügyi ügy az autó elvétele. Ha például egy közlekedési baleset után a jármű kormányműve, futóműve vagy váza olyan mértékben sérült, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonja, és megakadályozza a továbbhaladást.

A jármű elszállításáról ilyenkor nem a rendőrség, hanem a tulajdonos vagy vezető gondoskodik. Ha a járművet mégis zárt telephelyre viszik (például mert a tulajdonos nem intézkedik), a rendőrség 3 napon belül értesíti a jogosultat.

A tartozás rendezéséig visszatartják az autót

Egy közúti ellenőrzés során előfordulhat, hogy a hatóság visszatartja a járművet, amíg a kiszabott bírságot vagy más pénzbeli kötelezettséget ki nem fizetik. Ilyenkor az autót kijelölt várakozóhelyre viszik, és ott marad a tartozás rendezéséig.

Mikor veheti el a rendőr a forgalmi engedélyt?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján az intézkedő rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha:

a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;

jár és a járművel ennek ellenére közlekednek; a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel járna.

A fentiekben írt két esetben az intézkedő rendőrnek meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek. A jármű elszállításáról azonban nem a rendőrségnek, hanem a gépjármű vezetőjének/birtokosának/tulajdonosának kell gondoskodnia – közölte az ORFK.