Karambol
Nyerges vontató és autó ütközött össze, mentő is érkezett a balesethez
Forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon.
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az 51-es főút 135-ös kilométerénél, Dusnoknál hétfő délután. Mindkét járműben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, amik akadályozzák a forgalmat – írja a katasztrófavédelem.
Veszélyes aknavető gránátot találtak, a tűzszerészek gyorsan intézkedtek
Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó
